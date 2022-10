Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani generalmente nuvoloso. Nubi più consistenti sui settori di nord ovest con precipitazioni sparse, in particolare sui rilievi.

Venti: di Scirocco, deboli-moderati nelle zone interne, moderati-forti su costa, Arcipelago e crinali appenninici.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Domenica 23 da nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Venti: di Scirocco moderati con locali rinforzi sulla costa, deboli o al più moderati altrove.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le massime. Valori 5-7 °C superiori alle medie del periodo.

Lunedì 24 parzialmente nuvoloso.

Venti: moderati di Scirocco.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le minime.