Previsioni Meteo Toscana: caldo e banchi di nebbia mattutini

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia mattutini nei fondovalle e transito di velature nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie e sensibilmente superiori alla media.

Sabato 29 sereno o poco nuvoloso. Foschie e locali banchi di nebbia nelle pianure nella notte e nelle prime ore del mattino.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie su valori molto al di sopra della media.

Domenica 30 sereno o poco nuvoloso; foschie e nebbie nella notte e nelle prime ore del mattino nei fondovalle e nelle pianure.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: senza variazioni di rilievo.