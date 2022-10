Previsioni Meteo Toscana: banchi di nebbia nelle pianure interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno, salvo presenza di banchi di nebbia nelle pianure interne tra la notte e la prima parte della mattinata.

Venti: deboli o assenti con direzione variabile.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo in pianura, massime stazionarie su valori ancora ben al di sopra delle medie.

Domenica 30 sereno. Locali nebbie nottetempo e al primo mattino nelle valli.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Lunedì 31 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.