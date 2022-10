Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +26°C

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo transito di velature.

Venti: deboli variabili ma in prevalenza orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo; massime quasi stazionarie (punte di 24-26°C).

Mercoledì 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie e leggermente superiori alle medie del periodo.

Giovedì 6 sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine nelle zone di pianura.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.