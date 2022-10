Previsioni Meteo Toscana: temperature in lieve calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani in mattinata poco nuvoloso per nubi alte in transito e locali nubi basse sul litorale. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio inizialmente sulle zone occidentali, in particolare su quelle di nord ovest (dove non sono escluse locali e deboli piogge), in serata anche sul resto della regione.

Venti: deboli meridionali, moderati sulla costa con rinforzi sui crinali e sottovento ad essi.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 2 nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone settentrionali, in particolare sul nord ovest dove saranno possibili deboli piogge sparse, più probabili su province di Massa-Carrara e Lucca. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove.

Venti: deboli o moderati di Scirocco.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in aumento al centro nord, massime quasi stazionarie o in lieve calo sul nord ovest.

Giovedì 3 generalmente nuvoloso con addensamenti a tratti più consistenti sulle zone occidentali associati a deboli e locali piogge.

Venti: deboli o al più moderati meridionali.

Mari: poco mossi tendenti a divenire mossi in serata.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo con valori prossimi alle medie stagionali.