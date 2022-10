Previsioni Meteo Toscana: locali nebbie mattutine nelle zone interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso; locali nebbie mattutine nelle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie con ampia escursione tra il giorno e la notte: minime sui 10-12 gradi nella zone interne e massime fino a 23-25 gradi.

Venerdì 7 sereno o poco nuvoloso con locali foschie mattutine nelle valli interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie o in lieve aumento con punte fino a 26-27 °C nelle pianure interne.

Sabato 8 poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Venti: deboli variabili; in prevalenza meridionali lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.