Previsioni Meteo Toscana: nubi e temporali, temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, più probabili nella notte e in mattinata sull’Arcipelago e sulla costa, nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi o localmente mossi a sud dell’Elba.

Temperature: in aumento le minime, in leggero calo le massime.

Martedì 11 ottobre poco nuvoloso sulla costa, nuvoloso sulle zone interne, dove non si escludono isolate piogge nel pomeriggio. Rasserenamento in serata.

Venti: deboli orientali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime.

Mercoledì 12 parzialmente nuvoloso con schiarite in mattinata e maggiori addensamenti nel pomeriggio, quando non si escludono isolati piovaschi nell’interno.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 13 nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio.

Venti: meridionali deboli, moderati in Arcipelago e sulla costa meridionale.

Mari: mossi i settori meridionali, poco mossi gli altri.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.