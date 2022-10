Previsioni Meteo: veloce sfuriata di maltempo al Nord, caldo estivo al Centro/Sud

MeteoWeb

Una veloce sfuriata di maltempo sta interessando il Nord Italia con le prime piogge in atto nell’alta Lombardia, da dove nel corso della sera-notte i fenomeni si estenderanno al resto del settentrione. Locali nubifragi interesseranno la Liguria centro-orientale, l’alta Lombardia e le Alpi orientali, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Qualche pioggia anche in pianura Padana, specie in Emilia, Lombardia e Veneto. Deboli fenomeni di instabilità sulla Toscana, con qualche pioggia isolata anche nell’alto Lazio.

Contemporaneamente, a partire dalla mattinata di Sabato 22 Ottobre, invece, inizierà l’attesa ondata di caldo anomalo che riporterà l’estate al Centro/Sud con temperature massime oltre i +30°C dapprima in Sardegna e Sicilia, poi tra domenica, lunedì e martedì anche su gran parte dell’Italia peninsulare dall’Appennino tosco/emiliano in giù. A metà della prossima settimana le temperature diminuiranno di qualche grado, ma l’Anticiclone continuerà a dominare lo scacchiere barico tra il Mediterraneo e i Balcani per almeno una decina di giorni. Arriveremo con questo clima almeno a inizio Novembre: Ottobre si concluderà con anomalie termiche e pluviometriche molto più significative in termini di caldo e siccità rispetto a quanto non sia accaduto nel trimestre estivo. Anche se adesso non fa più notizia.

