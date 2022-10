Previsioni Meteo Veneto: variabilità e pioggia sulle zone montane

MeteoWeb

“Un moderato flusso umido dal Nord Atlantico porta un po’ di variabilità sulla nostra regione, con qualche temporanea modesta precipitazione più probabile sulle zone montane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile, con nubi alternate a schiarite; precipitazioni generalmente assenti.

Domani variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi; durante le ore più fredde, possibili foschie o locali nebbie sulla pianura centro-meridionale e in qualche valle.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) sulle Prealpi e nulla o molto bassa (0-5%) in pianura, per qualche pioggia in genere modesta salvo brevi occasionali rovesci.

Temperature: Le minime su bassa pianura e costa diminuiranno un po’, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime in contenuto aumento.

Venti: Generalmente deboli con direzione variabile, a parte in quota una prevalenza dai quadranti nord-orientali nelle prime ore e sulla costa possibili moderati rinforzi da nord-est in tarda serata.

Mare: Da quasi calmo a poco mosso.

Mercoledì 12 variabilità, con nubi temporaneamente anche estese ma alternate ad alcune schiarite specie verso fine giornata; durante le ore più fredde, possibile qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Probabilità in temporaneo aumento nel corso della giornata; essa nel complesso sarà sulle Dolomiti medio-bassa (25-50%), sulle Prealpi bassa (5-25%), altrove generalmente nulla o molto bassa (0-5%); si tratterà di piogge da locali a sparse, perlopiù deboli a parte qualche possibile locale rovescio sulle zone montane nelle ore pomeridiane.

Temperature: Le minime saranno sulle zone montane nord-orientali stazionarie o in leggero calo e altrove in contenuto aumento, le massime diminuiranno un po’.

Venti: In quota deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente dai quadranti orientali, deboli a parte alcune possibili fasi iniziali di moderato rinforzo specie sulle zone costiere.

Mare: Fino al pomeriggio poco mosso, infine quasi calmo.

Giovedì 13 tempo variabile, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; specie sulle zone montane e pedemontane sarà possibile qualche pioggia, in genere modesta salvo occasionali rovesci; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno un po’.

Venerdì 14 variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; specie sulle zone montane e un po’ meno significativamente su quelle pianeggianti sarà possibile qualche pioggia, in genere modesta salvo occasionali rovesci; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime una moderata diminuzione.