Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile e temperature nella norma

“Fino a buona parte di giovedì sul Veneto affluiscono moderate correnti dal Nord Atlantico con scarsa curvatura, che poi fanno rapidamente transitare una modesta saccatura, cui segue una rimonta anticiclonica da sud-ovest; si prevede perciò un periodo leggermente variabile dal punto di vista della nuvolosità, con temperature nel complesso sopra la norma“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, qualche addensamento in più sulle zone montane; non si esclude qualche occasionale piovasco in montagna, più che altro sulle Dolomiti.

Domani modesta variabilità, con nubi temporaneamente anche estese specie in montagna fino a metà giornata e maggiori spazi di sereno verso sera; durante le ore più fredde, possibile qualche parziale riduzione della visibilità in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Assenti nelle ore più fredde; nelle ore diurne la probabilità sarà in temporaneo aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e nulla o molto bassa (0-5%) su quelle pianeggianti, per piogge da locali a sparse, in genere deboli a parte qualche possibile occasionale rovescio sulle zone montane.

Temperature: Per le minime prevarrà un lieve aumento, salvo locali leggere controtendenze; le massime diminuiranno un po’, specie a nord-est.

Venti: In quota da moderati a deboli, fino al primo pomeriggio dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo qualche fase di moderato rinforzo dai quadranti orientali più che altro sulla costa fino al mattino.

Mare: Fino al pomeriggio poco mosso, infine quasi calmo.

Giovedì 13 cielo in prevalenza poco nuvoloso con vari spazi di sereno, salvo qualche addensamento di nubi basse nelle prime ore e locale attività cumuliforme nel pomeriggio sulle zone montane; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali modesti fenomeni in montagna.

Temperature: Minime un po’ in calo; le massime in quota aumenteranno un po’, altrove saranno stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: In quota da deboli a moderati, dai quadranti occidentali; altrove, prevalentemente deboli con direzione variabile.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 14 cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con alcuni spazi di sereno; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; specie sulle zone montane non sarà esclusa qualche modesta pioggia; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui sulle zone montane prevarranno lievi aumenti delle minime e leggere diminuzioni delle massime.

Sabato 15 cielo in prevalenza nuvoloso, salvo qualche spazio di sereno; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; possibile qualche modesta pioggia; le temperature minime subiranno un moderato aumento soprattutto ad est, le massime non varieranno molto.