Previsioni Meteo Veneto: foschie e nebbie nelle ore più fredde

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale mantiene fino a giovedì il tempo stabile, ben soleggiato in alta montagna, insidiato da foschie e nebbie specie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo. Da giovedì il flusso anticiclonico si attenuerà, permettendo il passaggio di una saccatura da ovest, che porterà annuvolamenti e, nel pomeriggio/sera di venerdì, qualche precipitazione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con locali foschie in pianura e nei fondovalle, in dissolvimento nel pomeriggio, ma in nuova intensificazione dopo il tramonto, quando saranno probabili anche delle nebbie. Temperature diurne in diminuzione sulla pianura centro-meridionale, in rialzo in montagna. Venti deboli in quota da sud-ovest, altrove variabili.

Martedì 18 sereno o poco nuvoloso sui rilievi e, nelle ore più calde, anche nelle valli e in pianura, dove invece specie fino al mattino e dalla serata ci saranno foschie e nebbie.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale diminuzione le minime; in lieve rialzo le massime, specie in quota.

Venti: In quota deboli settentrionali; altrove di direzione variabile, deboli, temporaneamente moderati.

Mare: Calmo.

Mercoledì 19 tempo stabile, ben soleggiato in alta montagna, mentre le foschie e le nebbie interesseranno ancora la pianura e i fondovalle soprattutto fino al mattino e dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti – Nulla(0%)

Temperature: In rialzo le minime e, su Prealpi e pianura settentrionale, anche le massime che invece saranno stazionarie o in locale diminuzione sulle restanti zone.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati da nord-ovest; altrove deboli variabili.

Mare: Calmo.

Giovedì 20 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte con foschie e nebbie in pianura e nelle valli specie fino al mattino. Temperature minime in locale variazione, massime in diminuzione. Intensificazione dei venti da sud-ovest in alta quota.

Venerdì 21 nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso o coperto con crescente probabilità di precipitazioni specie sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale. Temperature minime in rialzo, massime in calo. Venti forti da sud-ovest in quota e rinforzi meridionali lungo la costa.