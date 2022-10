Previsioni Meteo Veneto: temperature superiori alla media

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà fino a giovedì il tempo stabile; il cielo sarà in prevalenza sereno, ma in pianura e nei fondovalle, soprattutto nelle ore più fredde, la visibilità sarà ridotta per presenza di foschie e nebbie. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo. Da giovedì l’indebolimento dell’alta pressione consentirà l’ingresso di correnti umide da ovest, che porteranno delle precipitazione tra venerdì pomeriggio e sabato mattina“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso; in pianura e nelle valli residue foschie in dissolvimento nelle ore più calde, in intensificazione dopo il tramonto quando si formeranno anche delle nebbie. Temperature diurne stazionarie o in locale variazione. Venti in quota deboli settentrionali; altrove di direzione variabile, deboli, a tratti moderati.

Domani cielo in prevalenza sereno; in pianura e nei fondovalle foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde, in parziale dissolvimento o sollevamento nelle ore più soleggiate.

Precipitazioni: Assenti – Nulla(0%)

Temperature: In rialzo le minime e, sulla pianura settentrionale e nord-orientale, anche le massime che invece saranno stazionarie o in locale diminuzione sulle restanti zone.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati da nord-ovest; altrove deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 20 nella prima metà della giornata sereno o poco nuvoloso, ma sempre con foschie e nebbie in pianura e nelle valli specie nelle ore più fredde. Nel corso del pomeriggio nuvolosità medio-alta in aumento.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: Minime stazionarie o in locale variazione, massime in diminuzione.

Venti: In quota occidentali, inizialmente deboli/moderati, in intensificazione a partire dalle ore centrali fino a tesi, a tratti forti, in serata; nelle valli deboli variabili. In pianura deboli, a tratti moderati, dai settori orientali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 21 nuvolosità in aumento fino a cielo molto nuvoloso con crescente probabilità di precipitazioni, a partire dalle ore centrali, specie sulle zone montane e sulla pianura centro-settentrionale. Temperature minime prevalentemente in aumento, massime in diminuzione, salvo rialzo sulla pianura sud-orientale. Venti forti da sud-ovest in quota e rinforzi meridionali lungo la costa.

Sabato 22 cielo molto nuvoloso o coperto a inizio giornata, quando sarà alta la probabilità di precipitazioni anche diffuse; dal mattino diradamento ed esaurimento dei fenomeni e netta diminuzione della nuvolosità. Temperature in rialzo.