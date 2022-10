Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno e temperature sopra la norma

MeteoWeb

“Un significativo promontorio anticiclonico si protende da sud verso l’Europa, facendo persistere temperature sopra la norma; al suo bordo scorrono comunque a tratti correnti umide dall’Atlantico; una temporanea fase più nuvolosa, associata a qualche probabile precipitazione, è infatti attesa sulla nostra regione con rinforzo di Libeccio in quota e relativo culmine sabato mattina; per il resto, il periodo si caratterizza ancora per vari spazi di sereno, mentre alle fasi più nuvolose si associa una temporanea diminuzione del raffreddamento notturno e del riscaldamento diurno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno, a parte foschie e locali nebbie che su pianura e fondovalle torneranno ad infittirsi nelle ore serali.

Domani cielo nelle prime ore sereno o poco nuvoloso con foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli, in quelle diurne perlopiù parzialmente nuvoloso con sollevamento almeno parziale delle nebbie e moderato aumento della copertura soprattutto alla fine della giornata, quando a bassa quota torneranno un po’ ad infittirsi le foschie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, come pure in quota le massime, che invece altrove specie sulle zone centro-settentrionali subiranno una discreta diminuzione.

Venti: In quota fino alle ore centrali da deboli a moderati occidentali, poi da moderati a tesi sud-occidentali, anche forti nelle ultime ore; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti specie in prossimità della costa.

Mare: In prevalenza poco mosso, comunque con moto ondoso un po’ più significativo in mattinata a sud.

Venerdì 21 cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto, con parziali riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti; la probabilità poi aumenterà fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) su quelle pedemontane e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per fenomeni generalmente modesti e da locali a sparsi.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui moderati aumenti delle minime nelle valli e lievi diminuzioni delle massime sull’entroterra.

Venti: In quota tesi o a tratti forti, da sud-ovest; altrove in prevalenza deboli con direzione variabile, salvo qualche probabile fase di moderato rinforzo in pianura e nelle valli.

Mare: Sottocosta generalmente da quasi calmo a poco mosso, al largo da poco mosso a mosso.

Sabato 22 cielo all’inizio perlopiù molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con delle schiarite anche ampie; precipitazioni dapprima relativamente diffuse e poi sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in diradamento da nord; per le temperature prevarrà un moderato aumento, salvo alcune controtendenze soprattutto riguardo ai valori minimi sulle Dolomiti.

Domenica 23 si alterneranno spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, specie fino al mattino quando saranno presenti varie nubi medio-basse nonchè in pianura e nelle valli parziali riduzioni della visibilità, queste ultime destinate nelle ore diurne a diradarsi e di sera ad infittirsi; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi un po’ più probabili a sud nelle primissime ore; le temperature minime su pianura e Prealpi diminuiranno un po’ mentre sulle Dolomiti saranno stazionarie o in lieve aumento, le massime in alta quota subiranno un moderato aumento e altrove non varieranno molto.