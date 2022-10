Previsioni Meteo Veneto: tempo instabile e piogge nel weekend

MeteoWeb

“Tra venerdì e sabato cedimento della pressione con afflusso in quota di correnti umide dai quadranti occidentali che determineranno una fase di tempo variabile/instabile con aumento della nuvolosità e precipitazioni, specie nelle ore centrali di sabato. In seguito temporaneo rinforzo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che porterà tempo nuovamente stabile nella giornata di domenica. Lunedì il passaggio di un nuovo impulso perturbato determinerà ancora nuvolosità e precipitazioni, specie nella seconda parte della giornata. Martedì tempo più stabile. Le temperature si manterranno ancora superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto. Saranno probabili deboli precipitazioni a carattere locale sui settori centro-occidentali della pianura e sulle zone montane, generalmente assenti altrove Temperature massime in lieve calo. Venti in quota tesi o a tratti forti, da sud-ovest; in pianura deboli, a tratti moderati, dai quadranti orientali.

Domani fino al mattino in prevalenza nuvoloso, nel corso del pomeriggio diminuzione della nuvolosità con schiarite a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del pomeriggio probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) a partire dalle zone montane e pedemontane con fenomeni che andranno ad interessare progressivamente anche la pianura. Si tratterà di precipitazioni sparse, a tratti diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Non si escludono locali quantitativi consistenti. Limite della neve intorno ai 2500-2800 m.

Temperature: Minime in calo in quota, stazionarie o in aumento in pianura; massime in aumento sui settori sud-orientali della pianura, in calo altrove.

Venti: In quota, perlopiù tesi da sud-ovest in attenuazione verso sera. Sulle zone interne della pianura per buona parte della mattinata deboli nord-orientali, poi deboli occidentali. Altrove moderati/tesi dai quadranti meridionali fino a parte della mattinata, in successiva rotazione dai quadranti occidentali.

Mare: Fino al pomeriggio da poco mosso a mosso, temporaneamente anche molto mosso in giornata a nord, infine tendente a tornare poco mosso.

Domenica 23 si alterneranno spazi di sereno e addensamenti nuvolosi, specie fino al mattino quando saranno presenti varie nubi medio-basse nonché in pianura e nelle valli parziali riduzioni della visibilità, queste ultime destinate nelle ore diurne a diradarsi e di sera ad infittirsi nuovamente.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime stazionarie, in calo in quota; massime in ripresa, salvo risultare in calo sui settori più orientali della pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli dai quadranti orientali. In quota moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 24 parzialmente nuvoloso con possibili locali e temporanee schiarite; durante le ore più fredde saranno ancora probabili parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. Precipitazioni generalmente assenti al mattino, nel corso del pomeriggio graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire dalle zone montane, in successiva estensione ai settori pedemontani e occidentali della pianura. Si tratterà di fenomeni da sparsi a diffusi, specie verso sera, con rovesci ed occasionali temporali. Temperature senza notevoli variazioni.

Martedì 25 nella notte fino alle prime ore del mattino possibili residue precipitazioni sulle zone montane, in seguito tempo più stabile ma con cielo che rimarrà parzialmente nuvoloso per nubi irregolari; possibili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde. Temperature senza notevoli variazioni.