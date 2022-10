Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge fino a domani

MeteoWeb

“Lunedì il passaggio di un nuovo impulso perturbato determinerà condizioni di variabilità, a tratti di instabilità, sulla regione, con nuvolosità e precipitazioni nella seconda parte della giornata e fino alle prime ore di martedì. In seguito pressione in nuovo aumento per il rinforzo di un vasto promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, con tempo più stabile e soleggiato ma caratterizzato dalla formazione di foschie e nebbie nelle ore più fredde. Le temperature si manterranno ancora superiori alla media del periodo, specie da mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nubi in aumento con cielo nuvoloso sulle zone montane, in pianura da parzialmente nuvoloso a nuvoloso; dopo il tramonto saranno ancora probabili parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli. Probabilità di precipitazioni in graduale aumento (fino a medio-alta 50-75%) sulle zone montane e verso sera su quelle pedemontane; possibili locali precipitazioni potranno verificarsi a fine giornata anche sui settori nord-orientali della pianura. Si tratterà di fenomeni da sparsi a tratti diffusi, specie verso sera, con rovesci ed occasionali temporali. Temperature massime stazionarie o in contenuta diminuzione sulle zone montane. Venti in pianura variabili nell’entroterra, rinforzi moderati/tesi da sud-est sulla costa; probabili locali rinforzi di vento in occasione di temporali. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest, in attenuazione a fine giornata.

Domani condizioni di variabilità con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, per nubi irregolari; possibili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Nella notte fino al primo mattino saranno ancora probabili delle precipitazioni da diffuse a sparse sui settori montani e pedemontani (probabilità medio-alta 50-75%), in seguito generalmente assenti o al più locali sulle zone montane.

Temperature: Minime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane; massime stazionarie o in contenuta diminuzione.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; in pianura deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 26 tempo stabile e più soleggiato rispetto ai giorni precedenti; saranno ancora probabili riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo, stazionarie in quota; massime stazionarie in pianura, in contenuto aumento sulle zone montane.

Venti: In pianura al mattino deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali; nel corso del pomeriggio su costa e pianura limitrofa deboli orientali, altrove deboli occidentali. In quota deboli/moderati da ovest/nord-ovest.

Mare: Calmo.

Giovedì 27 iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in successivo diradamento, lasceranno spazio a cielo in prevalenza sereno. Temperature minime stazionarie o in ulteriore contenuto calo, massime in aumento, salvo risultare stazionarie sui settori meridionali della pianura.

Venerdì 28 permangono condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno, salvo nelle ore più fredde in pianura e qualche fondovalle interessati da riduzioni della visibilità. Temperature in aumento sulle zone montane, stazionarie in pianura.