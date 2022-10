Previsioni Meteo Veneto: stabilità in aumento e riduzione della visibilità

MeteoWeb

“Torna a rafforzarsi un promontorio anticiclonico che si protende dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa; solo a inizio periodo, sul suo margine settentrionale scorre un po’ d’aria umida di origine atlantica; per il Veneto ne conseguono un aumento della stabilità e una diminuzione della nuvolosità, ma anche alcune riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fresche, con temperature sopra la norma specie in montagna“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più occasionali piovaschi; di sera potrà verificarsi qualche riduzione della visibilità in pianura e in alcuni fondovalle.

Domani inizialmente tempo variabile con alternanza di nubi medio-basse e schiarite, poi cielo poco o parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi sulle Dolomiti; probabili alcune riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Probabilità nulla o molto bassa (0-5%), al più per occasionali pioviggini.

Temperature: Le minime in genere diminuiranno un po’ salvo stazionarietà in quota, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli con direzione variabile, salvo in pianura locali moderati rinforzi diurni dai quadranti occidentali.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedì 27 cielo da poco nuvoloso a sereno, salvo qualche locale addensamento di nubi basse nelle prime ore su pianura e Prealpi; probabili alcune riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in diradamento almeno parziale durante quelle diurne.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime aumenteranno un po’ a nord-est e saranno stazionarie o in lieve calo a sud-ovest.

Venti: In quota deboli da nord-ovest, altrove deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Venerdì 28 cielo sereno od al più poco nuvoloso; alcune riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in diradamento almeno parziale durante quelle diurne; temperature in contenuto aumento soprattutto sulle zone montane.

Sabato 29 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche modesto addensamento; alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in diradamento almeno parziale durante quelle diurne; le temperature non varieranno molto, anche se per le massime a bassa quota prevarrà una lieve diminuzione.