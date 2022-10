Previsioni Meteo Veneto: anticiclone protagonista almeno fino a lunedì

MeteoWeb

“Anticiclone Subtropicale Africano in estensione verso le nostre latitudini almeno fino a lunedì; le caratteristiche meteorologiche salienti saranno l’assenza di precipitazioni e le temperature molto sopra la media, situazione senz’altro inusuale per la fine di ottobre“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso, di sera nebbie locali a sud dell’asse Verona-Treviso. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento leggero/moderato sui monti rispetto a mercoledì, molto sopra la media.

Domani poco o parzialmente nuvoloso sulla pianura e sereno o poco nuvoloso sui monti; di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera a sud dell’asse Verona-Treviso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto cali notturni sulla pianura, con differenze leggere/moderate rispetto a giovedì; valori molto sopra la media.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Sabato 29 sereno o poco nuvoloso; di notte nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera a sud dell’asse Verona-Treviso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento leggero/moderato sui monti rispetto a venerdì.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Domenica 30 non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di notte varie nebbie, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Temperature senza variazioni di rilievo sulla pianura e in aumento sui monti.

Lunedì 31 non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte varie nebbie, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Temperature in calo.