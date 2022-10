Previsioni Meteo Veneto: ampi spazi di sereno, nebbie a bassa quota

MeteoWeb

“All’inizio tra Africa nord-occidentale ed Europa insiste un robusto campo anticiclonico, che anche sul Veneto mantiene ampi spazi di sereno, con delle nebbie a bassa quota in particolare nelle ore più fredde; poi a nord-ovest è atteso il transito di una saccatura, che fa aumentare le nubi e la probabilità di qualche precipitazione; temperature ben sopra la norma specie all’inizio, ma con massime nel complesso tendenzialmente in calo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno od al più poco nuvoloso; dopo il tramonto, ritorno di varie nebbie in pianura e in alcuni fondovalle prealpini.

Domani cielo al più poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno; varie nebbie a bassa quota durante le ore più fredde, destinate in genere a diradarsi durante quelle diurne.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui aumenti su buona parte della pianura e diminuzioni in montagna, le massime saranno un po’ in calo ovunque.

Venti: In quota da deboli a moderati, localmente anche tesi nelle ultime ore, dai quadranti sud-occidentali; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 1° novembre modesta variabilità, con spazi di sereno più presenti nelle prime ore e nubi sparse in seguito; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, specie durante le ore più fredde e in particolare fino al mattino anche per delle nebbie.

Precipitazioni: Inizialmente, assenti; da metà giornata probabilità in aumento nel complesso fino a medio-bassa (25-50%), per fenomeni sparsi, deboli salvo occasionali rovesci serali in pianura.

Temperature: Minime in contenuto calo su zone montane e pedemontane, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in discreta diminuzione sull’entroterra, stazionarie o in lieve aumento sulle zone costiere.

Venti: In quota fino al primo pomeriggio da moderati a tesi sud-occidentali, poi da moderati a deboli dai quadranti occidentali; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con qualche probabile fase di locale moderato rinforzo dai quadranti occidentali in pianura.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Mercoledì 2 cielo nuvoloso con parziali riduzioni della visibilità, ma anche alcuni spazi di sereno specie fino al mattino in quota; non sarà da escludere qualche locale precipitazione, generalmente modesta; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui in montagna prevarranno le diminuzioni, le massime saranno in lieve calo sulle zone montane e pressochè stazionarie su quelle pianeggianti.

Giovedì 3 cielo molto nuvoloso, con parziali riduzioni della visibilità; probabili alcune precipitazioni, specie in serata; per le temperature, prevarranno contenuti aumenti delle minime e moderate diminuzioni delle massime, almeno in montagna.