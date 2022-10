Previsioni Meteo Veneto: nubi in aumento e possibili piogge nel fine settimana

MeteoWeb

“Un campo di alta pressione, che si estende dall’Africa nord-occidentale verso gran parte d’Europa, solo a fine periodo sarà intaccato dal transito di una modesta saccatura da nord-ovest; per il Veneto ne conseguono prevalenti condizioni di stabilità, con nubi poco significative e vari momenti di cielo sereno, salvo aumento delle nubi e della probabilità di precipitazioni nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi all’inizio cielo sulla pianura centro-meridionale poco nuvoloso, sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso, altrove nuvoloso per significativi addensamenti di nubi medio-basse; in seguito, tenderà a prevalere un po’ ovunque un cielo poco o al più parzialmente nuvoloso con crescenti spazi di sereno.

Domani cielo sulle Dolomiti da sereno a poco nuvoloso, altrove dapprima parzialmente nuvoloso per nubi basse e poi poco nuvoloso con spazi di sereno via via più ampi; possibili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; per le massime prevarrà un aumento, salvo contenute controtendenze in quota.

Venti: In quota prevalentemente dai quadranti sud-occidentali, deboli salvo occasionali moderati rinforzi; altrove, generalmente deboli con direzione variabile.

Mare: Perlopiù calmo.

Venerdì 7 cielo sereno o a tratti poco nuvoloso; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti sulle zone pianeggianti e diminuzioni su quelle montane; per le massime, prevarranno un contenuto aumento in pianura e una lieve diminuzione in montagna.

Venti: In quota, moderati da sud-ovest; altrove generalmente deboli con direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo da nord-est sulla costa in mattinata.

Mare: Nelle ore diurne al più poco mosso, per il resto quasi calmo.

Sabato 8 cielo nelle prime ore da sereno a poco nuvoloso, poi da parzialmente nuvoloso a nuvoloso, con addensamenti via via più estesi e compatti che potranno associarsi a qualche modesta precipitazione dal pomeriggio in montagna e in serata anche su qualche località pedemontana; probabili alcune parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; temperature un po’ in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze delle minime nelle valli.

Domenica 9 variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno; probabili alcune fasi di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio; le temperature minime subiranno sulle zone montane e pedemontane contenute variazioni di carattere locale, altrove perlopiù un moderato aumento; le temperature massime in genere diminuiranno, salvo risultare pressoché stazionarie su costa e parte delle zone adiacenti.