Previsioni Meteo Veneto: la pressione inizia a cedere, tornano freddo e pioggia

MeteoWeb

“Fino alle ore centrali di sabato, il Veneto si troverà sotto l’influenza di un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo; il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato. In seguito parziale cedimento della pressione per il transito di una saccatura da nord-ovest, responsabile di qualche precipitazione soprattutto tra la notte e la mattina di domenica, associato ad un generale calo termico. A inizio settimana il tempo sarà ancora variabile, ma generalmente senza precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di sottili velature. Dopo il tramonto probabile nuova formazione di foschie in pianura. Temperature massime in lieve aumento in pianura, in lieve flessione sulle zone montane. Venti in quota deboli/moderati da sud-ovest; altrove deboli variabili.

Domani al mattino in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo iniziali foschie e locali nubi basse/nebbie in pianura e in qualche fondovalle. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone montane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo possibili precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, su zone montane e pedemontane dalla tarda serata (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Stazionarie o in locale diminuzione.

Venti: In quota moderati da sud-ovest fino alle ore centrali, poi in rotazione fino a disporsi da nord-ovest. In pianura al mattino deboli occidentali nell’entroterra, deboli da est altrove; nel corso del pomeriggio in prevalenza deboli da est ovunque.

Mare: Quasi calmo, a tratti poco mosso in serata.

Domenica 9 in prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso. Maggiore possibilità di schiarite sulla costa e zone limitrofe, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse sui settori montani e più occidentali della pianura (probabilità medio-alta 50-75%) anche a carattere di rovescio; precipitazioni in esaurimento in seguito, salvo possibili residui fenomeni sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in aumento, in calo in quota; massime in diminuzione.

Venti: In pianura in prevalenza moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulla costa. In quota deboli da nord nord-est tra la notte e il mattino, disponendosi da sud-est al pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Lunedì 10 condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite. Temperature minime in diminuzione; massime pressoché stazionarie in pianura, in ripresa in montagna. Nella notte fino a parte della mattinata in pianura venti da nord-est moderati, in successiva attenuazione. In quota deboli/moderati da sud/sud-est.

Martedì 11 parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle zone montane dove saranno possibili deboli precipitazioni sparse. Temperature minime stazionarie o in ulteriore diminuzione in pianura, massime in ripresa in pianura, stazionarie altrove.