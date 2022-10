Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Un parziale cedimento della pressione per il transito di una saccatura da nord-ovest porterà variabilità, con nuvolosità assieme a qualche isolata precipitazione nella giornata di domenica. Nei primi giorni della settimana il tempo sarà ancora variabile per la prevalenza di correnti occidentali umide, con periodi di maggiore nuvolosità ma in generale con precipitazioni quasi assenti, e temperature lievemente più basse che in questi ultimi giorni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso specie nelle ore centrali, con maggiore possibilità di parziali schiarite sulla costa e zone orientali. Non si escludono residui piovaschi sulle zone meridionali della pianura e qualche isolata pioviggine altrove. Temperature massime in diminuzione.

Domani condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite, e attenuazione della nuvolosità verso sera.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche possibile modesta pioggia sulle zone più meridionali della pianura.

Temperature: Valori minimi in diminuzione, raggiunti alla sera in molte zone; massime pressoché stazionarie in pianura, in ripresa in montagna.

Venti: Nella notte fino alle ore centrali in pianura venti da nord-est moderati, in successiva attenuazione. In quota deboli/moderati da sud/sud-est, poi deboli da nord verso sera.

Mare: Mosso al mattino, in calo a poco mosso.

Martedì 11 al mattino poco nuvoloso con ampie schiarite, e qualche zona interessata da foschie e nebbie in pianura; nel corso della giornata ingresso di nuvolosità fino a parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle zone montane e occidentali.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti possibili locali piovaschi, e non si esclude qualche isolata precipitazione anche sulle Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione in pianura, massime in ripresa in pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli settentrionali fino al mattino, poi deboli variabili al pomeriggio/sera. In montagna venti deboli di direzione variabile.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledì 12 variabilità con cielo inizialmente poco nuvoloso, poi nubi in aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio; possibili modeste precipitazioni locali sulle zone montane. Temperature minime in contenuta ripresa in pianura e in calo in quota, massime stabili o in lieve calo.

Giovedì 13 cielo parzialmente nuvoloso al mattino e poi schiarite anche ampie in pianura e annuvolamenti locali sui rilievi; possibili modeste piogge sulle zone montane. Temperature senza variazioni di rilievo.