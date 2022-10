Previsioni Meteo Veneto: nuvolosità in arrivo e piogge nella notte

MeteoWeb

“Da oggi un parziale cedimento della pressione per il transito di una saccatura da nord-ovest porterà una maggiore variabilità, con ingresso di nuvolosità seguito da qualche precipitazione nella notte e fino alla mattina di domenica. Nei primi giorni della settimana il tempo sarà ancora variabile per la prevalenza di correnti occidentali umide, con temperature lievemente più basse che in questi ultimi giorni, tratti di nuvolosità, ma in generale precipitazioni quasi assenti“. Sono queste le previsioni meteo ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, per il Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 8 – Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalle zone montane. Precipitazioni in prevalenza assenti in giornata; dalla tarda serata possibili modeste precipitazioni locali sulle zone montane e con minore probabilità sulla pedemontana (probabilità bassa 5-25%). Le temperature diurne saranno stazionarie o in locale diminuzione.

Domenica 9 – Cielo: In prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso. Maggiore possibilità di schiarite sulla costa e zone limitrofe, specie nel pomeriggio. Al primo mattino possibili foschie e qualche locale temporanea nebbia sulla pianura orientale.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino saranno probabili precipitazioni sparse, a tratti diffuse sui settori montani e occidentali della pianura (probabilità media 40-60%) anche localmente a carattere di rovescio; precipitazioni in esaurimento in seguito, salvo possibili residui fenomeni sulle Dolomiti e sulle estreme zone sudoccidentali della pianura.

Temperature: Minime in aumento, massime in diminuzione.

Venti: In pianura in prevalenza moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulla costa. In quota deboli da nord nord-est tra la notte e il mattino, poi da sud-sudest al pomeriggio.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Lunedi 10 – Cielo: Condizioni di variabilità con nubi irregolari alternate a schiarite, e attenuazione della nuvolosità verso sera.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche locale debolissima pioviggine sulle zone più meridionali della pianura.

Temperature: Valori minimi in diminuzione, raggiunti alla sera in molte zone; massime pressoché stazionarie in pianura, in ripresa in montagna.

Venti: Nella notte fino a parte della mattinata in pianura venti da nord-est moderati, in successiva attenuazione. In quota deboli/moderati da sud/sud-est.

Mare: Mosso al mattino, n calo a poco mosso.

Martedi 11 – Parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti sulle zone montane dove saranno possibili deboli precipitazioni sparse. Temperature minime in diminuzione in pianura, massime in ripresa in pianura, stazionarie altrove.

Mercoledi 12 – Variabilità con cielo parzialmente nuvoloso; possibili deboli precipitazioni locali sulle zone montane e pedemontane. Temperature in contenuta ripresa, specie nelle minime.