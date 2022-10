Price Cap: la Russia potrebbe ridurre produzione di petrolio se Ue e USA perseverano

MeteoWeb

La Russia potrebbe ridurre la produzione di petrolio fino a 3 milioni di barili al giorno. Questo se l’UE e gli Stati Uniti procedessero con un piano per limitare i prezzi. E’ l’avvertimento lanciato dagli esperti di mercato.

Il tutto mentre i paesi dell’Unione Europea hanno annunciato un compromesso su un nuovo pacchetto di sanzioni russe. Inoltre, le nazioni OPEC+, tra cui la Russia, hanno concordato separatamente un taglio della produzione per sostenere i prezzi globali. Il patto dell’UE include il sostegno al massimale sui prezzi delle vendite di petrolio a paesi terzi. Si tratta di una misura progettata per frenare le entrate della Russia mantenendo il flusso del suo petrolio verso i mercati internazionali.

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe chiudere fino a diversi milioni di barili al giorno senza danneggiare i suoi giacimenti petroliferi, ha affermato Robert McNally, presidente della società di consulenza del Rapidan Energy Group e un tempo consigliere dell’ex presidente George W. Bush. Il suo punto di vista è stato ripreso da altri osservatori di mercato di Washington. “La Russia potrebbe non trovare subito un pretesto plausibilmente negabile per tutti i 3 milioni di barili al giorno, ma Putin potrebbe non averne bisogno“. E’ quanto affermato da Kevin Book, amministratore delegato della società di ricerca ClearView Energy Partners. “Anche la metà potrebbe esercitare una pressione immediata sui mercati“, ha precisato.

Il petrolio russo

La produzione russa di greggio e condensato, un tipo di petrolio più leggero, è salita a circa 10,8 milioni di barili al giorno a luglio, il livello più alto da quando il paese ha invaso l’Ucraina. Ma secondo McNally la Russia potrebbe effettivamente chiudere una quantità significativa della sua produzione giornaliera senza compromettere i flussi futuri. “Gli operatori russi sono diventati esperti nel flettere la loro produzione di brownfield e i campi a riposo possono effettivamente aumentare le risorse recuperabili“, ha affermato in un’intervista.

Ridurre la produzione non è l’unica risposta possibile della Russia in caso di imposizione del tetto massimo di prezzo, ha affermato David Goldwyn, consulente indipendente ed ex inviato per l’energia presso il Dipartimento di Stato sotto l’ex presidente Barack Obama. Altre possibilità includono il taglio delle esportazioni di greggio tramite l’oleodotto Druzhba e il Caspian Pipeline Consortium, o “ritorsione in qualche modo” per “alzare sostanzialmente i prezzi comunque“, ha affermato.