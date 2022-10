Spazio: il primo Ariane 6 completo sulla rampa di lancio, pronto per test combinati

MeteoWeb

La rampa di lancio di Ariane 6 presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese ora ospita per la prima volta un esempio completamente assemblato del nuovo razzo per carichi pesanti dell’ESA, dopo l’aggiunta di un “upper composite” allo stadio centrale e di quattro booster già installati. L’upper composite – lungo 20 metri e con un diametro di 5,45 metri e costituito da due semigusci e di un adattatore strutturale contenente un mock-up rappresentativo di un satellite per i test combinati – ha effettuato il viaggio di 10km dall’edificio di incapsulamento alla rampa di lancio il 12 ottobre sotto la responsabilità dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il supporto dei team di ArianeGroup e del CNES.

“Abbiamo appena completato un’altra fase fondamentale dei test combinati, con un Ariane 6 ora completo sulla sua rampa di lancio a Kourou. Durante il proseguimento di questa campagna, lo stadio principale è stato provato a fuoco sulla rampa di lancio. Lo stadio superiore ha già superato il primo tiro di prova sul banco di prova del DLR a Lampoldshausen, in Germania, il 5 ottobre, e sta continuando la sua campagna di test”, ha spiegato André-Hubert Roussel, amministratore delegato di ArianeGroup. “La produzione e l’installazione di questo primo composito superiore confermano la rilevanza industriale del processo di assemblaggio finale di Ariane 6, rispondente a una logica di efficacia per consentire la salita produttiva di Ariane 6 a beneficio dei suoi clienti“, ha aggiunto.

“Ariane 6 è ora completamente assemblato. Questo convalida i mezzi di implementazione e la sequenza operativa del suo assemblaggio. Questa nuova tappa è un ulteriore passo avanti verso la qualificazione di questo nuovo sistema di lancio atteso da tutta l’Europa“, ha dichiarato Philippe Baptiste, Presidente e direttore generale del CNES.

Daniel Neuenschwander, direttore del trasporto spaziale dell’ESA, sottolinea l’importanza di Ariane 6 come successore di Ariane 5, che ha garantito all’Europa un accesso affidabile e indipendente allo spazio per un quarto di secolo: “l’innovazione è essenziale per mantenere la capacità dell’Europa di accedere allo spazio con un sistema di lancio completamente indipendente, competitivo e versatile. Ariane 6 riunisce i migliori ingegneri europei che sviluppano nuove tecnologie e metodi di produzione”.

Una volta assemblati i due semigusci intorno al satellite mock-up nella sala di incapsulamento, il composito superiore è stato posizionato sul veicolo di trasferimento, l’Upper Composite Trailer (Uct) sviluppato appositamente per Ariane 6. Il convoglio ha percorso i 10 chilometri che separano l’edificio dalla rampa di lancio sulla piattaforma 4 a una velocità media di 5km/h. Una volta giunta a destinazione, la parte superiore è stata issata sul portale mobile da un carroponte, quindi assemblata sul corpo centrale. Una volta completata questa operazione, il lanciatore è in piena configurazione.

Le operazioni di collegamento elettrico e dei fluidi saranno eseguite nelle prossime settimane. La campagna di prove combinate testerà l’insieme delle interfacce e la corretta comunicazione tra il lanciatore Ariane 6 e la rampa di lancio. Sono stati testati anche il software di volo e del banco di controllo e le operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi, essenziali per garantire il regolare svolgimento di una sequenza di lancio. Successivamente, l’Ariane 6 sarà sottoposto a prove di fuoco sulla rampa di lancio, utilizzata per l’occasione come banco di prova, con una serie di test diversi, tra cui l’accensione del motore dello stadio principale Vulcain 2.1, comprese le accensioni interrotte e le accensioni prolungate con disconnessione delle interfacce.

Parallelamente, il 5 ottobre è iniziata con successo la campagna di test dello stadio superiore completo dell’Ariane 6 presso il sito dell’agenzia spaziale tedesca Dlr di Lampoldshausen.

Ariane 6

Ariane 6 è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), responsabile dell’architettura dell’intero sistema di lancio. In qualità di prime contractor e autorità di progettazione del lanciatore, ArianeGroup è responsabile dello sviluppo e della produzione con i suoi partner industriali, nonché della commercializzazione e dell’operatività attraverso la sua controllata Arianespace.

Il CNES è responsabile della costruzione del Complesso di lancio Ariane 6 n. 4, compresa la rampa di lancio e il portale mobile, a Kourou, nella Guyana francese. ArianeGroup è un prime contractor per i sistemi di lancio spaziali civili e militari. È responsabile della progettazione, della produzione, dell’integrazione e della preparazione al volo dei lanciatori europei Ariane 5 e 6, commercializzati e gestiti dalla sua controllata Arianespace. È anche responsabile della progettazione, della produzione, dell’integrazione e della manutenzione operativa dei missili per la forza di deterrenza oceanica francese.

Specialista riconosciuto a livello mondiale per le sue soluzioni innovative e competitive, ArianeGroup padroneggia le più avanzate tecnologie di propulsione per lanciatori e applicazioni spaziali. Attraverso le sue filiali, porta la sua esperienza in attrezzature, servizi, sorveglianza spaziale e strutture critiche anche in altri settori. Joint venture tra Airbus e Safran, ArianeGroup impiega circa 7.000 persone altamente qualificate in Francia e Germania. Il fatturato consolidato del gruppo nel 2021 è di 3,1 miliardi di euro.