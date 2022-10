Progetto europeo “VERTIGO”: record di velocità di trasmissione delle comunicazioni laser nello spazio libero

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), e i suoi partner sono lieti di annunciare il successo della sperimentazione sul campo in Svizzera per l’implementazione di una linea di comunicazione laser ad altissima velocità terra-terra attraverso l’atmosfera. Si tratta di un passo importante per i satelliti geostazionari per le telecomunicazioni di prossima generazione che utilizzano linee di connessione ottica per raddoppiare l’attuale capacità disponibile. Queste soluzioni avranno un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale e offrire una connettività ad alta velocità per tutti entro il 2025. L’obiettivo è anche quello di aumentare la capacità dei satelliti per ridurre il numero di satelliti necessari a soddisfare la domanda degli utenti, limitando così l’impatto sull’ambiente.

Durante la campagna di test, ETHZ, ONERA e Thales Alenia Space hanno dimostrato una velocità di trasmissione record nello spazio libero fino a 1 Terabit/secondo su una singola lunghezza d’onda e su una distanza di 53 km. Questo risultato è stato ottenuto in condizioni di propagazione estremamente difficili, trasmettendo dati attraverso un canale turbolento tra la Stazione di Ricerca Jungfraujoch situata nelle Alpi svizzere e l’osservatorio di Zimmerwald nei pressi di Berna. La prova è stata l’occasione per testare l’insieme di tecnologie chiave per le linee di connessione ottica, tra cui l’ottica adattiva, le tecniche multi-apertura e una varietà di formati di modulazione.

VERTIGO sta passando attualmente alla fase successiva e finale del progetto dedicato ai test di collegamento di comunicazione ad alta potenza in un laboratorio presso Thales Research and Technology.

Il prossimo passo di questo progetto sarà la realizzazione di un collegamento laser su scala reale tra un satellite geostazionario, a un’altitudine di 36.000 km, e una stazione a terra.

Informazioni sul progetto H2020 VERTIGO :

VERTIGO (Very High Throughput Satellite-Ground Optical link) è un progetto collaborativo triennale del programma Europeo Horizon2020, avviato il 1° giugno 2019, per la dimostrazione di concetti che consentono un significativo aumento della capacità delle linee di connessione ottica attraverso l’uso di tecnologie ottiche all’avanguardia. VERTIGO fa uso delle tecnologie abilitanti fondamentali (generazione di alta potenza ottica, forme d’onda ad alta efficienza, mitigazione dei disturbi atmosferici) per l’implementazione di collegamenti ottici ad alta velocità e testandoli in dimostrazioni a terra al chiuso e all’aperto grazie a un consorzio complementare composto da CREONIC GmbH, ETH Zürich, Fraunhofer HHI, (G&H), LEO Space Photonics R&D, ONERA, Thales Alenia Space in Francia e Svizzera e Thales Research & Technology.