Raffica di boom sonici nel Cosentino: tanta paura per i forti boati

Fortissimi boati sono stati avvertiti ieri pomeriggio dalla popolazione del Cosentino e fino al Crotonese. I residenti hanno segnalato almeno 5 boom sonici in un paio d’ore, tra le 14 e le 16. Tante le segnalazioni da Corigliano, Rossano, Mirto, Castrovillari, Sibari, Frascineto, Acri e San Giovanni in Fiore, da località nella Piana di Sibari e del golfo di Corigliano. In alcuni casi i residenti si sono riversati in strada.

Il boom sonico di un aereo, definito anche bang supersonico, è il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore a quella del suono. Nel Sud Italia, ed in particolare nel Cosentino, non è infrequente che si avvertano nettamente i boom sonici dei caccia in partenza dalla base di Gioia del Colle.