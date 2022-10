La rana sfida un fungo micidiale e svela un segreto contro i cambiamenti climatici

MeteoWeb

La rana è tra gli animali più in pericolo del mondo. La colpa è da imputare al micidiale fungo chitride che ha causato il crollo delle popolazioni di oltre 500 specie di rane in tutto il mondo e l’estinzione di sette rane australiane.

Un nuova ricerca, tuttavia, ha identificato una specie di rana in via di estinzione che sembra aver sviluppato una resistenza naturale alla malattia. Si tratta della rana barrata di Fleay (Mixophyes fleayi).

La rana barrata di Fleay

La rana barrata di Fleay cresce fino a nove centimetri di lunghezza e vive vicino a corsi d’acqua ghiaiosi nelle foreste pluviali del New South Wales settentrionale e del Queensland sudorientale. Non è l’unica specie di rana ampiamente resistente alla malattia, con poche altre preziose specie conosciute anche per sopravvivere, come la rana nebbiosa comune e la raganella a cascata.

I ricercatori hanno ipotizzato che altre specie di rane in tutto il mondo possano trovarsi in una situazione simile. Al momento non esiste una cura per il fungo chitride. Capire come la rana barrata di Fleay e altri stiano combattendo potrebbe rivelarsi determinante per aiutare più specie.

Il fungo assassino

Il fungo anfibio chitride (Batrachochytrium dendrobatidis) provoca una malattia della pelle e ha violato i confini australiani negli anni ’70. Da allora, la malattia ha causato un grave declino delle popolazioni di dozzine di specie. Ne ha portate all’estinzione sette, comprese le rane covate dallo stomaco e le rane del giorno del sud.

La rana barrata di Fleay non si distingueva come una specie separata di rana barrata prima che il fungo chitride causasse il declino delle sue popolazioni negli anni ’80. Si estinse in almeno tre luoghi in cui un tempo viveva. “La nostra ricerca – scrivono gli autori – suggerisce che la rana barrata di Fleay si sta riprendendo. Per quattro anni, abbiamo condotto un’intensa ricerca sul campo in diversi corsi d’acqua della foresta pluviale nel nord del New South Wales per studiare la prevalenza e l’intensità dell’infezione all’interno delle popolazioni di rane sbarrate di Fleay”.

“Abbiamo scoperto che mentre alcune rane con infezioni di alto livello sono morte, la maggior parte sembrava in grado di eliminare le loro infezioni“, precisano i ricercatori.

Le rane stanno combattendo

I sondaggi alla fine degli anni ’90 hanno rilevato fino a 15 rane barrate di Fleay nei siti studiati. Ma durante le indagini, ne sono state trovati regolarmente quasi 100. Inoltre, altri ricercatori hanno notato che queste rane sono relativamente comuni in molti corsi d’acqua della foresta pluviale, suggerendo che le popolazioni della rana barrata di Fleay si siano riprese.

“Abbiamo impiantato 686 rane con microchip e testato le rane per il fungo chitride tramite un tampone cutaneo ogni volta che venivano catturate. Questo ci ha permesso di seguire queste rane per quattro anni per conoscere i tassi di mortalità della popolazione e le dinamiche di infezione. Fortunatamente, le rane sbarrate di Fleay maschio non viaggiano lontano da casa e vengono prontamente riconquistate: abbiamo individuato alcune rane più di 20 volte. Abbiamo confermato la prevalenza del fungo chitride e l’intensità della sua infezione è stata influenzata dalle condizioni ambientali. In particolare, è stato il massimo con temperature più basse e precipitazioni più elevate“, spiegano gli esperti. “Questo può aiutare a spiegare perché abbiamo assistito a eventi di morte di massa nelle rane australiane durante i recenti inverni umidi lungo la costa orientale”.

Come questo potrebbe aiutare a salvare le rane

Perché le rane ora possono affrontare una malattia che ha decimato le popolazioni solo pochi decenni fa? Purtroppo è ancora difficile rispondere a questa domanda.

Dato il loro basso carico di agenti patogeni e gli alti tassi di eliminazione dell’infezione, gli autori dello studio ritengono che le rane barrate di Fleay abbiano sviluppato una resistenza naturale contro il fungo chitride. Questo significa che il loro sistema immunitario sta combattendo attivamente le infezioni. “Ipotizziamo inoltre che altre specie in tutto il mondo potrebbero fare lo stesso“, precisano.

Una strada promettente per la ricerca sulla conservazione consiste nell’utilizzare le informazioni genetiche di alcune specie per aiutare altre a sopravvivere alle minacce della natura, come malattie o cambiamenti climatici.

“Ora speriamo di utilizzare queste rane resistenti per un programma di reintroduzione nel vicino Wollumbin (Mount Warning) nel NSW, da dove la specie è scomparsa negli anni ’90. Questo approccio può aiutare l’ecosistema di questo iconico sito del patrimonio mondiale a prosperare“, concludono i ricercatori.