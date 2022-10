Raro diamante rosa venduto all’asta per 58 milioni di dollari

MeteoWeb

Un diamante rosa, una pietra rara, è stato venduto all’asta ieri a Hong Kong per quasi 58 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record per il prezzo per carato di un diamante o di una pietra preziosa, secondo la casa d’asta Sotheby’s. La “Stella rosa di Williamson” da 11,15 carati è stata aggiudicata per 453,2 milioni di dollari HK, o 57,7 milioni di dollari americani, diventando così il secondo premio più alto per una gemma venduta all’asta, ha aggiunto Sotheby’s. L’offerta vincente, fatta da un acquirente della città di Boca Raton, in Florida, la cui identità non è stata rivelata, rappresenta più del doppio del prezzo di vendita stimato di 21 milioni di dollari.