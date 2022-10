Re Carlo non andrà alla COP27 sul clima in Egitto

MeteoWeb

Re Carlo III non parteciperà alla prossima conferenza sul clima, la COP27 in programma a novembre in Egitto: lo ha reso noto Buckingham Palace. La decisione sarebbe seguita a consultazione con il premier Liz Truss, alla quale il sovrano si sarebbe rivolto per un parere. “Con stima e amicizia reciproche, c’è stato un accordo secondo cui il re non avrebbe partecipato“, è stato spiegato nella nota.

Come noto, Re Carlo ha un lungo passato ambientalista, che l’ha portato in passato, da principe del Galles, a partecipare a diverse conferenze mondiali sul clima, da vari decenni. Lo scorso anno, alla COP26 di Glasgow, da principe, fece un appassionato discorso introduttivo.