Regno Unito, National Grid: “prepararsi ai blackout se fa molto freddo”

L’amministratore delegato di National Grid, John Pettigrew, ha avvertito le famiglie del Regno Unito di prepararsi a blackout tra le 16:00 e le 19:00 nei giorni infrasettimanali “veramente molto freddi” di gennaio e febbraio in caso di riduzione delle importazioni di gas dall’Europa.

Pettigrew ha affermato che la società dovrebbe imporre interruzioni di corrente continua in “quelle serate di gennaio e febbraio più buie” se i generatori non saranno riusciti a garantire abbastanza gas dal continente per soddisfare la domanda, in particolare se il Paese subisce una ondata di freddo.

I commenti di Pettigrew all’Energy Transition Summit del Financial Times sono arrivati dopo che National Grid, che sovrintende ai sistemi di elettricità e gas del Regno Unito, questo mese ha compiuto il passo insolito di definire vari scenari “improbabili” in cui il Regno Unito potrebbe non avere forniture energetiche sufficienti questo inverno.

La maggior parte dei Paesi europei è alle prese con una crisi energetica causata dalla stretta russa sulle esportazioni di gas naturale. Sebbene il Regno Unito non dipenda dalle esportazioni russe, normalmente importa gas ed elettricità dal continente durante i mesi più freddi, in particolare durante eventi meteorologici avversi.

Gli analisti sono preoccupati per le forniture di questo inverno dopo che la Russia ha interrotto le esportazioni di gas verso l’Europa nordoccidentale tramite il gasdotto Nordstream 1 ad agosto. Questi timori sono stati aggravati da problemi in altri grandi esportatori europei di energia, inclusa la Francia, dove gran parte della vecchia flotta nucleare del Paese è stata interessata da una manutenzione prolungata a causa di problemi di corrosione.

Pettigrew ha affermato che, se non cambierà lo “scenario base” di National Grid, ci sarebbero abbastanza gas ed energia per soddisfare la domanda nel Regno Unito questo inverno. Ma ha aggiunto: “nel contesto delle cose terribili che stanno accadendo in Ucraina e delle conseguenze di ciò, è stato giusto aver stabilito quali potrebbero essere alcuni dei potenziali rischi”.

Ha affermato che il periodo di particolare preoccupazione per blackout nel Regno Unito sarebbe a gennaio e febbraio se le condizioni diventassero estremamente fredde e ci fossero forniture di gas insufficienti per alimentare la flotta britannica di centrali elettriche a gas, che rimangono la spina dorsale del sistema. Ha affermato che la situazione diventerebbe particolarmente grave se le velocità del vento durante le ondate di freddo fossero troppo basse per alimentare le turbine e le importazioni di elettricità tramite cavi sottomarini da Paesi tra cui Francia, Belgio e Paesi Bassi fossero limitate.

In queste circostanze da “caso peggiore”, l’elettricità sarebbe interrotta in alcune parti del Paese per un massimo di tre ore “probabilmente tra le 16:00 e le 19:00 in quei giorni infrasettimanali in cui fa davvero molto freddo a gennaio e febbraio“, ha detto Pettigrew. Ha aggiunto che c’è “un’enorme quantità di lavoro” svolta dai fornitori di energia, dall’autorità di regolamentazione e dai funzionari per garantire che le famiglie vulnerabili, in particolare, ricevano sostegno nel caso fosse necessario imporre blackout.

Come parte della strategia di National Grid per l’inverno, l’azienda chiederà alle famiglie di ridurre il consumo di energia e si sta preparando a lanciare un programma di incentivi il prossimo mese che pagherà le aziende e le famiglie per ridurre la loro domanda durante periodi di fornitura molto stretti.