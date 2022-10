Regno Unito: il fracking provoca un terremoto al giorno nel Lancashire

MeteoWeb

Una recente analisi ha rilevato che il fracking ha provocato un terremoto ogni giorno nell’unico sito attivo del Regno Unito, a Preston New Road nel Lancashire. Tra il 2018 e il 2019, il sito vicino a Blackpool avrebbe provocato 192 terremoti nel corso di 182 giorni, secondo l’analisi dei dati della House of Commons Library dei Liberal Democratici: lo riporta il Guardian. L’attività di fracking si è svolta per 6 mesi, in 2 periodi separati di 3 mesi.

Oggi potrebbe tenersi un dibattito parlamentare sul controverso metodo di estrazione di energia.

Il parlamentare liberaldemocratico e portavoce della crisi climatica, Wera Hobhouse, ha dichiarato: “Questa è l’ultima prova che la ricerca ideologica del fracking da parte del governo conservatore è un fiasco. Perché il governo è così ossessionato dal fracking sporco, costoso e divisivo, quando le energie rinnovabili sono economiche e popolari? Sperperare soldi per trivellare le nostre campagne per gas più costoso non aiuterà la nostra sicurezza energetica o la crisi del costo della vita. Il governo dovrebbe ascoltare le comunità locali e adottare misure per tagliare effettivamente le bollette: attraverso più energia eolica e solare. È un obiettivo aperto per questo Paese, gli unici a impedirci di raggiungerlo sono i conservatori“.