Il Regno Unito invia “sniffer nucleare” nel Mar Nero per rilevare radioattività

Aerei da combattimento della Royal Air Force britannica hanno scortato un aereo spia noto come “sniffer nucleare” sul Mar Nero, tra i timori che Vladimir Putin possa far esplodere un ordigno nucleare come avvertimento per l’Occidente.

Due Typhoon della RAF sono decollati per scortare il Boeing RC-135 prima di virare bruscamente e tornare nel territorio della NATO.

L’RC-135W rileva i segnali nemici ed è anche noto come “sniffer di armi nucleari” per la sua capacità di analizzare l’atmosfera a caccia di segni di radioattività.

I jet quadrimotori, chiamati Rivet Joints, sono usati dalla Gran Bretagna per condurre la sorveglianza elettronica sui bersagli nemici monitorando i segnali dei radar e di altri sistemi.

Il volo è decollato da una base aerea in Romania ed è arrivato a pochi km dalla costa della Crimea attualmente controllata dai russi, secondo le immagini condivise online.

Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato: “I jet veloci del Regno Unito accompagnano spesso gli aerei della RAF sia per scopi di addestramento che operativi, questa attività viene regolarmente valutata. Questi voli sono condotti nello spazio aereo internazionale“.