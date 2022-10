Rinnovabili, Parmitano: “scelta etica per l’uomo e l’ambiente”

MeteoWeb

“Oggi l’approvvigionamento di risorse è al centro di guerre non solo contro l’ambiente ma anche tra gli uomini, per cui credo sia una scelta non soltanto sociale ma anche etica quella di allontanarsi dall’utilizzo dei combustibili fossili per l’approvvigionamento e la produzione di energia elettrica. Dobbiamo guardare a produzioni alternative, come quella fotovoltaica che diventa sempre più accessibile, quella eolica, quella delle maree e sperare di creare un futuro in cui l’attività umana sia più congrua con la sua presenza nell’ambiente, per preservare la Terra così com’è, unica, fragile, splendida, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per coloro che hanno bisogno della Terra nel futuro“: è quanto ha affermato, in un video messaggio, l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, con il quale si è aperta oggi la 9ª edizione di ZeroEmission – Mediterranean 2022, evento internazionale dedicato alle energie rinnovabili che si svolge dal 12 al 14 ottobre, alla Fiera di Roma.

Istituzioni, aziende, associazioni e società civile si incontrano per discutere, analizzare e programmare le soluzioni più innovative ed efficaci, al fine di individuare gli obiettivi strategici in campo energetico.