Ripristinata l’elettricità dopo il blackout sull’isola di Bornholm

E’ stata ripristinata l’elettricità sull’isola danese di Bornholm, nel mar Baltico, dopo un blackout di diverse ore. Lo ha reso noto l’operatore Energinet, precisando che l’interruzione è iniziata alle 7.49 ora locale ed è durata fino intorno a mezzogiorno.

L’isola di Bornholm, 40mila abitanti, si trova non distante dai punti in cui sono registrate due settimane fa le perdite ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 attribuite ad atti di sabotaggio. Secondo l’operatore, il blackout è stato provocato da un guasto locale a Bornholm e non era direttamente collegato al cavo sottomarino che collega l’isola alla Svezia. La società di servizi Trefor ha dichiarato che sta collaborando con Energinet per stabilire la causa esatta del guasto.