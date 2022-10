Clima: il riscaldamento degli oceani accelera

MeteoWeb

Un nuovo studio internazionale fornisce uno sguardo completo su quanto l’oceano si è riscaldato dagli anni ’50 e cosa potrebbe succedere nei prossimi anni. I ricercatori dell’ARC Australian Center for Excellence in Antarctic Science (ACEA) dell’UNSW Sydney fanno parte di uno studio internazionale che ha esaminato in profondità gli oceani per scoprire quanto il cambiamento climatico li abbia riscaldati e cosa aspettarsi nei prossimi decenni.

Il team dello studio comprende ricercatori di importanti istituzioni in Cina, Francia, Stati Uniti, Australia e Regno Unito ed è guidato dal Professor Lijing Cheng dell’Accademia Cinese delle Scienze.

Lo studio, pubblicato su Nature Reviews, ha rilevato che il riscaldamento degli oceani è notevolmente accelerato dagli anni ’50.

Gli oceani e il riscaldamento globale

Oltre il 90% del riscaldamento globale generato dalle emissioni di carbonio viene assorbito dall’oceano. “L’oceano fornisce la chiave per comprendere sia il nostro passato che il nostro futuro“, ha affermato il coautore Jan Zika, ricercatore capo di ACEAS. “Per capire quanto velocemente sta cambiando il clima della Terra, dobbiamo guardare all’oceano e monitorare il cambiamento del contenuto di calore dell’oceano“, ha affermato Zika.

Gli autori hanno raccolto dati sulla temperatura negli oceani del mondo utilizzando una varietà di sensori di temperatura. Alcuni di questi sensori sono stati posizionati manualmente negli oceani dai ricercatori, altri dispiegati da navi mercantili e molti sono dispositivi autonomi che galleggiano nell’oceano o sono legati, come una boa o un ormeggio. Combinando le migliaia di misurazioni da questi dispositivi in tutto il pianeta, gli scienziati sono stati in grado di mettere insieme un quadro chiaro del riscaldamento globale degli oceani tornando indietro fino agli anni ’50.

Hanno scoperto che i 2000 metri superiori dell’oceano hanno iniziato a riscaldarsi almeno dagli anni ’50. E da allora il tasso di riscaldamento è accelerato e raddoppiato negli anni 2010, da meno di 5 fino a 10 zettajoule (ZJ) all’anno.

Previsioni sul riscaldamento degli oceani

Al ritmo attuale, ha affermato Kevin Trenberth, coautore e studioso del Centro nazionale per la ricerca atmosferica degli Stati Uniti, la quantità di energia aggiunta all’oceano ogni anno sotto forma di calore è pari a circa 80 volte la produzione totale di elettricità globale.

Lo studio ha scoperto che il riscaldamento dell’oceano non è lo stesso ovunque, con l’Oceano Australe e l’Oceano Atlantico che si riscaldano molto più velocemente dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano. Questi risultati possono aiutare a prevedere cosa accadrà all’oceano nei prossimi decenni.

“Se raggiungiamo gli obiettivi sulle emissioni dell’accordo di Parigi e il riscaldamento globale della superficie è limitato a 2°C al di sopra dei livelli preindustriali, l’accelerazione del riscaldamento degli oceani si fermerà intorno al 2030“, ha affermato il coautore Matthew England, professore presso l’UNSW Science e vicedirettore di ACEAS. “Ma se non agiamo, il tasso di riscaldamento degli oceani aumenterà vertiginosamente nel corso del XXI secolo, così che entro il 2090 sarà quattro volte più grande di oggi”.

Un oceano più caldo ha conseguenze potenzialmente disastrose. Non solo per la vita marina e la catena alimentare, ma anche per i pattern meteorologici, con tempeste più intense, piogge e inondazioni più mortali, cicloni tropicali più potenti e più ondate di calore e siccità.