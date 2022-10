Crisi energetica: i rischi di un price cap al gas in Europa

MeteoWeb

Mentre l’Unione Europea guarda nell’abisso di una crisi energetica potenzialmente catastrofica, i responsabili politici stanno cercando di capire cosa fare per dare sollievo alle famiglie e alle aziende in condizioni di estremo stress finanziario. Finora il blocco ha concentrato i suoi sforzi sulla raccolta di fondi extra per i governi a corto di liquidità, che stanno fornendo miliardi di aiuti di emergenza per aiutare ad attutire l’aumento delle bollette.

Ma con gli strumenti di mercato tradizionali esauriti, le casse pubbliche che si stanno prosciugando e l’inverno incombente, alcuni Paesi si stanno ora rivolgendo a soluzioni drastiche. Il mese scorso, un gruppo di 15 Paesi dell’UE, tra cui Francia, Italia e Spagna, ha unito le forze in una lettera pubblica chiedendo un tetto massimo a livello dell’UE sul prezzo di tutte le importazioni e transazioni di gas. I firmatari sostengono che il tetto massimo all’ingrosso aiuterebbe a frenare i prezzi prima che le forniture di gas costose entrino nel mercato comune, raggiungano le centrali elettriche e si riversino sulle bollette dell’elettricità.

Per i politici eletti che temono disordini popolari, il price cap rappresenta una soluzione che vale la pena provare. Ma per gli esperti di energia, si tratta di un atto di fede, preso per disperazione piuttosto che per convinzione.

“È una specie di richiesta di aiuto“, ha detto a Euronews Elisabetta Cornago, ricercatrice energetica senior presso il Center for European Reform (CER), in un’intervista telefonica. La lettera congiunta, ha detto Cornago, riflette che il blocco ha esaurito le soluzioni a portata di mano per affrontare la crisi energetica e si sta gradualmente allontanando dall’ortodossia, nonostante i potenziali rischi che il cambiamento comporta.

Territorio inesplorato

Il settore energetico dell’UE è ampiamente liberalizzato e opera secondo le regole fondamentali della domanda e dell’offerta. Negli ultimi due decenni, le regole hanno funzionato in sincronia e hanno offerto ai consumatori prezzi affidabili e stabili. Ma quando la Russia, il principale fornitore di energia del blocco, ha deciso di lanciare l’invasione dell’Ucraina, il sistema è stato capovolto violentemente, esponendo la sua versione più radicale.

Mentre i Paesi occidentali hanno imposto sanzioni al Cremlino, Vladimir Putin ha reagito manipolando attivamente i flussi di gas tanto necessari. La tensione geopolitica ha buttato via l’equilibrio tra domanda e offerta e i prezzi sono saliti a livelli record, lasciando l’UE alle prese con la sostituzione di quasi 150 miliardi di metri cubi di gas russo (oltre il 40% del suo consumo totale annuo). Ne è seguita una corsa per ottenere quanto più gas naturale liquefatto (GNL) possibile, una merce altamente flessibile ma costosa che può aiutare a compensare le perdite russe.

Alla fine di agosto, i prezzi del Dutch Transfer Title Facility (TTF), il principale punto di riferimento europeo per il commercio di gas, hanno raggiunto l’incredibile cifra di 339 euro per megawattora, circa 12 volte il valore registrato un anno prima. Alla fine di settembre è stata pubblicata la lettera congiunta che chiedeva un limite massimo al prezzo del gas a livello dell’UE.

“Con il price cap, sento che c’è una tensione tra la mitigazione dei prezzi, che è l’obiettivo della misura, e la sicurezza dell’offerta, che può essere a rischio”, ha affermato Cornago. “È difficile immaginare un tale livello di intervento sul mercato“, ha aggiunto. “Questo è un territorio inesplorato”.

Cornago, come molti altri esperti di energia, teme che le forniture di GNL, che vengono scambiate in tutto il mondo su navi specializzate, possano essere facilmente dirottate verso altri mercati internazionali dove non esiste un limite di prezzo e si possono ottenere profitti maggiori. I mercati asiatici, in particolare, possono essere una destinazione alternativa. La regione, la cui struttura dei gasdotti è limitata, da tempo fa affidamento sul GNL per sostenere la propria crescita economica ed è abituata a resistere all’intensa concorrenza globale.

L’UE è relativamente in ritardo rispetto al GNL e inizialmente ha lottato per prendere piede nell’affollato mercato. Tuttavia, un calo della domanda dalla Cina, la cui economia è rallentata quest’anno a causa di una rigorosa politica zero-Covid, e un forte impegno diplomatico hanno consentito al blocco di attrarre livelli record di petroliere GNL, principalmente dagli Stati Uniti. Di conseguenza, la rete esistente di terminali GNL dell’UE funziona praticamente a pieno regime (circa 157 miliardi di metri cubi all’anno). E Bruxelles vuole che resti così.

“Questo inverno avremo anche bisogno di ogni molecola di GNL che possiamo proteggere”, ha affermato Kadri Simson, Commissario europeo per l’Energia, dopo un incontro con i Ministri nazionali.

Una ripresa cinese e un inverno più freddo del solito in Asia scalderebbero inevitabilmente la corsa alle navi metaniere, ha affermato il Dottor Jack Sharples, ricercatore presso l’Oxford Institute for Energy Studies. “Storicamente, gli acquirenti di GNL in Asia sono abituati a pagare un sovrapprezzo rispetto all’Europa”, ha detto Sharples a Euronews. “Ora che l’Europa è emersa come una regione disposta a competere con loro sui prezzi, probabilmente è meno comodo per loro perché significa che non possono essere sempre certi di ottenere i carichi“.

Per vincere la gara, il price cap dell’UE dovrebbe essere dinamico e rimanere sempre al di sopra dei prezzi fissati al Japan/Korea Marker (JKM), l’equivalente asiatico del TTF olandese. L’UE dovrebbe aumentare il suo cap ogni volta che la domanda asiatica aumenta. Ciò potrebbe innescare una corsa al rialzo tra le regioni, portando i prezzi più in alto e rendendo inutile il price cap stesso. “In questo modo, si renderà abbastanza infelici i governi nazionali e gli acquirenti di GNL in Asia”, ha affermato Sharples. “Ma ciò significa che probabilmente si avrà un limite di prezzo piuttosto alto per il GNL in arrivo in Europa”.

Allo stesso tempo, dovrebbe essere introdotto un tetto distinto per le importazioni dai gasdotti, di cui la Norvegia è ora il principale fornitore. Oslo ha espresso apertamente scetticismo nei confronti dell’idea e ha avvertito che un limite al gas non risolverebbe la causa alla base della crisi: la scarsità di gas.

La fine del libero mercato

La sicurezza dell’approvvigionamento è solo la punta dell’iceberg quando si tratta di un tetto del gas, avvertono gli esperti. Attualmente, le forniture di gas sono distribuite in tutta l’UE attraverso segnali di prezzo: i diversi prezzi che i Paesi pagano per il gas in base al loro fabbisogno energetico e al loro potere d’acquisto. Questi segnali consentono al libero mercato di funzionare e assicurano che le forniture vadano dove c’è la domanda, che cambia su base giornaliera o addirittura oraria.

Ma con un cap uniforme, tutti i 27 Paesi pagherebbero lo stesso prezzo, rendendo impossibile discernere dove la domanda è più alta e dove è più bassa. In sostanza, le forze di mercato come le conosciamo scomparirebbero e si dovrebbe stabilire un meccanismo nuovo di zecca per gestire la distribuzione.

“Decidere amministrativamente sui flussi di gas non ha precedenti in Europa e attualmente non c’è nessuno a livello dell’UE […] che abbia questa esperienza e capacità tecnica per svolgere questo compito“, ha affermato la Commissione Europea in un non paper pubblicato il mese scorso. La creazione di un’entità amministrativa incaricata di allocare le forniture di gas in 27 Paesi nel mezzo di una devastante crisi energetica potrebbe rivelarsi politicamente esplosiva, affermano gli analisti, in particolare in caso di carenza, quando tutte le capitali farebbero pressioni per ottenere più gas possibile.

“Quando l’Europa introdurrà un limite di prezzo, i mercati smetteranno di funzionare e il commercio transfrontaliero cesserà“, ha scritto sulla sua pagina LinkedIn Lion Hirth, Professore di politica energetica alla Hertie School. “I governi negozieranno invece l’assegnazione del gas”.

Cornago e Sharples hanno espresso opinioni simili, avvertendo che i segnali di prezzo cesseranno di esistere con un prezzo massimo al gas regolamentato e sarebbero necessari ulteriori interventi di mercato per garantire la distribuzione delle forniture. “Questo è totalmente diverso dalla crisi del COVID-19, quando la Commissione ha creato un mercato per i vaccini dal nulla“, ha affermato Cornago. “Per il gas c’è già un mercato“.

Anche se i 27 Paesi riusciranno a raggiungere un accordo per imporre un tetto massimo al prezzo a livello dell’UE, convincere i fornitori a continuare a portare navi cisterna GNL e creare una nuova entità con poteri centralizzati per gestire la distribuzione, potrebbero presto imbattersi in un nuovo ostacolo: un aumento del consumo di gas.

“Se si riuscirà, i prezzi saranno bassi e si continuerà a ricevere gas, i consumatori aumenteranno la loro domanda: prezzo basso significa domanda elevata. Soprattutto ora che l’inverno sta arrivando“, ha affermato Bram Claeys, consulente senior del Regulatory Assistance Project (RAP), un’organizzazione apartitica focalizzata sulla transizione verde. “Questo aumento della domanda farà salire di nuovo i prezzi, mettendo sotto pressione il price cap o il budget governativo. Anche in questo caso, ci sarà il rischio di non ottenere abbastanza gas”. Claeys crede che il price cap “comincerebbe rapidamente a costare miliardi” perché costringerebbe i governi a sovvenzionare continuamente la differenza tra il prezzo reale di mercato e il prezzo artificialmente limitato.

La Germania, contraria a un tetto massimo a livello dell’UE, ha presentato un programma da 200 miliardi di euro per proteggere le famiglie e le fabbriche dall’aumento delle bollette. L’enorme piano ha sollevato timori di concorrenza sleale in tutto il blocco. La maggior parte dei Paesi dell’UE “affronta una forte pressione pubblica e non ha le tasche profonde che ha la Germania per sostenere i consumatori e le imprese vulnerabili direttamente attraverso i fondi del governo“, ha detto Claeys a Euronews. “Penso che credano davvero di poter far funzionare un price cap”.

Simone Tagliapietra, senior fellow presso Bruegel, un think tank economico con sede a Bruxelles, è andato oltre e ha avvertito che un tetto sostanziale incoraggerebbe la domanda di gas a tal punto che sarebbe necessario un razionamento completo per far durare abbastanza a lungo le forniture di gas. “Non si può stabilire un tetto massimo senza un piano di razionamento forte. Le due cose vanno di pari passo. Ora vedo Paesi che chiedono un price cap, ma non sono così sicuro che siano pronti a coordinare un piano di razionamento. Questo è il punto chiave”, ha detto Tagliapietra a Euronews. “Chiedere un price cap senza un piano di razionamento non funzionerà. Questo deve essere chiarito. Altrimenti la gente potrebbe pensare che il cap sia una bacchetta magica, cosa che non è”.