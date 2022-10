Clima, il Premier britannico non va alla COP27: “devo concentrarmi sulla crisi economica”

MeteoWeb

Il Primo Ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato che non parteciperà alla COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022, a causa della necessità di concentrarsi sulla crisi economica ma ha assicurato di essere “personalmente determinato” a sostenere la difesa dell’ambiente.

L’annuncio della sua assenza dalla conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che si terrà dal 6 al 18 novembre in Egitto, ha messo in dubbio le intenzioni del nuovo leader britannico in quest’area, soprattutto da quando il Regno Unito ha ospitato la COP26 lo scorso anno. “Per me come Primo Ministro è importante lasciare un ambiente migliore per i nostri figli e nipoti. Sono molto motivato e personalmente determinato” a difendere questa causa, ha dichiarato alla televisione britannica, “penso solo di dovermi concentrare sulle sfide economiche che dobbiamo affrontare a livello nazionale”, ha aggiunto.