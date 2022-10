Un ritratto inquietante: Webb rivela polvere e strutture nei Pilastri della Creazione

MeteoWeb

Questo non è un paesaggio etereo di tombe dimenticate dal tempo, né dita sporche di fuliggine che si allungano. Questi pilastri, pieni di gas e polvere, “avvolgono” le stelle che si stanno lentamente formando nel corso di molti millenni. Il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA ha scattato questa visione inquietante ed estremamente polverosa dei Pilastri della Creazione alla luce del medio infrarosso, mostrandoci una nuova visione di un paesaggio familiare.

Perché la luce del medio infrarosso evoca uno stato d’animo così cupo e agghiacciante nell’immagine del Mid-Infrared Instrument (MIRI) di Webb? La polvere interstellare avvolge la scena. E mentre la luce del medio infrarosso è specializzata nell’esporre dettagliatamente dove si trova la polvere, le stelle non sono abbastanza luminose a queste lunghezze d’onda per apparire. Invece, questi incombenti pilastri di gas e polvere color piombo brillano ai loro bordi, alludendo all’attività all’interno.

Migliaia e migliaia di stelle si sono formate in questa regione. Ciò viene chiarito esaminando la recente immagine NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb di questo oggetto. Ma nella vista di MIRI, la maggior parte delle stelle manca. Come mai? Molte stelle di nuova formazione non sono più circondate da polvere sufficiente per essere rilevate nella luce del medio infrarosso. Quindi MIRI è in grado di vedere solo quelle giovani stelle che non si sono ancora tolte i loro “mantelli” polverosi. Queste sono le sfere cremisi verso i bordi dei pilastri. Al contrario, le stelle blu che punteggiano la scena stanno invecchiando, il che significa che hanno perso la maggior parte dei loro strati di gas e polvere.

La luce del medio infrarosso eccelle nel rivelare gas e polvere nei minimi dettagli. Questo è anche inconfondibile in tutto lo sfondo. Le aree più dense di polvere sono le tonalità di grigio più scure. La regione rossa verso l’alto, che forma una misteriosa V, è dove la polvere è diffusa e più fredda. Si noti che non compaiono galassie di fondo: il mezzo interstellare nella parte più densa del disco della Via Lattea è troppo gonfio di gas e polvere per consentire alla loro luce lontana di penetrare.

Questa scena è stata fotografata per la prima volta dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA nel 1995 e di nuovo nel 2014, ma anche molti altri osservatori di livello mondiale hanno osservato profondamente questa regione, come il telescopio Herschel dell’ESA. Ogni strumento avanzato offre ai ricercatori nuovi allettanti dettagli su questa regione, che è praticamente traboccante di stelle. Con ogni osservazione, gli astronomi ottengono nuove informazioni e, attraverso le loro ricerche in corso, costruiscono una comprensione più profonda di questa regione di formazione stellare.

Ogni nuova lunghezza d’onda della luce e ogni nuovo strumento forniscono informazioni sempre più precise su gas, polvere e stelle, che informano i modelli dei ricercatori su come si formano le stelle. Come risultato della nuova immagine MIRI, gli astronomi ora dispongono di dati nella luce del medio infrarosso a una risoluzione più elevata che mai e analizzeranno le sue misurazioni della polvere molto più precise per creare un paesaggio tridimensionale più completo di questa regione lontana.

I Pilastri della Creazione si trovano all’interno della vasta Nebulosa dell’Aquila, che dista 6500 anni luce.