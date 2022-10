Roma, cedimento del terreno: treni a velocità ridotta su un tratto della metro B

MeteoWeb

Un cedimento del suolo sta comportando disagi su un tratto della metro B a Roma. Il problema è insorto giovedì 6 ottobre in zona Magliana, nel tratto compreso tra le stazioni di Piramide e Laurentina, in un punto all’aperto. A causa del cedimento del suolo, i tecnici Atac hanno registrato un abbassamento parziale della massicciata dei binari.

In questa situazione, dunque, i treni ora passano a velocità ridotta, massimo 30 km/h, su un tratto di circa 400 metri per evitare di sollecitare il terreno. Intanto, continua il monitoraggio sulla tratta in questione, mentre sono in corso le valutazioni sul tipo di intervento da eseguire per ripristinarne la sicurezza.

Subito dopo aver rilevato il problema, i tecnici Atac avevano immediatamente disposto un intervento correttivo per riportare i binari in linea, con l’aggiunta di pietrisco alla massicciata quella sera stessa. Poi sono stati installati specifici macchinari sul posto per capire cosa sta accadendo nel sottosuolo, le cause dell’avvallamento e soprattutto se c’è il rischio che peggiori.