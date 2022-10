Romics2022: l’Aeronautica Militare sarà presente con il fumetto “Il Ritorno degli Eroi”

MeteoWeb

Il “Ritorno degli Eroi” è il titolo del terzo volume della collana a fumetti “100 anni di Aeronautica Militare a fumetti”, realizzata dall’Ufficio Storico della Forza Armata per rendere omaggio agli aviatori di ieri e di oggi in vista del centenario dell’A.M., che verrà presentato domenica 9 ottobre 2022 alla 29ma edizione di Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

La collana a fumetti “100AM” è uno dei numerosi progetti messi in campo dall’Arma Azzurra per celebrare il centesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta il 28 marzo 1923.

Sono 12 le graphic novel che verranno gradualmente pubblicate nel corso dei prossimi mesi per diffondere i valori e la cultura aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani alla Forza Armata. Proprio in quest’ottica è nata l’idea di una serie di libri a fumetti che si avvale di autori emergenti, sceneggiatori, disegnatori, coloristi e copertinisti, per puntare alla generazione dei cosiddetti millennials, grazie alla tecnica della graphic novel, raccontando personaggi e vicende che hanno caratterizzato l’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni di vita.

Dopo la presentazione avvenuta alla 28ma edizione di Romics dei primi due volumi della collana – “Ali su El Alamein” e “In volo per la vita” – il fumetto “Il ritorno degli Eroi” prende avvio proprio nella Sala degli Eroi di Palazzo Aeronautica (Roma), dove la giovane Aeronautica volle celebrare, ponendo lì assieme i loro ritratti, alcuni degli aviatori che avevano dato la vita, in guerra ma soprattutto in tempo di pace, per la Patria e per il progresso aeronautico. In un “son et lumière” fuori dal tempo, gli aviatori immortalati nei dipinti appesi alle pareti, riprendono vita per raccontare, a due giovani guardie di ronda, come hanno sacrificato la loro vita, svolgendo il proprio dovere e seguendo la loro passione. La sala degli Eroi è il soggetto di questo racconto metatemporale che è costruito su vicende reali per ricordare che l’eroismo e la fatalità sono figli della sorte e del coraggio in un intreccio incredibile i cui attori principali sono coloro che in ogni tempo ed in ogni luogo hanno compiuto, compiono e compiranno il proprio dovere volando fra le nuvole.

Saranno presenti all’evento di presentazione, che si terrà domenica 9 ottobre dalle ore 14.00 alle 14.50 a Romics City – Pad.5 – Palco Movie Village, l’Art Director della collana 100AM, Francesco Archidiacono, l’autore e sceneggiatore del fumetto, Paolo Nurcis, il copertinista, Giovanni Panarello, e Andrea Frittella, disegnatore che ha partecipato alla realizzazione di altri volumi della collana 100AM .

Nel corso dell’evento espositivo saranno presentati dagli autori e disegnatori anche i volumi di prossima pubblicazione: “Incursori” e “Fulco!”.