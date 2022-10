Due russi sbarcano in Alaska e chiedono asilo politico: “fuggiamo dal servizio militare”

MeteoWeb

Due russi, che hanno affermato di essere fuggiti dal Paese per evitare il servizio militare obbligatorio, hanno chiesto asilo politico negli Stati Uniti. I due sono atterrati su una remota isola dell’Alaska nel Mare di Bering, come ha riferito l’ufficio della senatrice americana Lisa Murkowski, citata da Associated Press.

Karina Borger, portavoce di Murkowski, ha dichiarato che l’ufficio è rimasto in comunicazione con la guardia costiera e la protezione doganale e di frontiera degli Stati Uniti. “I cittadini russi hanno riferito di essere fuggiti da una delle comunità costiere sulla costa orientale della Russia per evitare il servizio militare obbligatorio”.

I senatori dell’Alaska, i repubblicani Murkowski e Dan Sullivan, hanno precisato che i due sono sbarcati su una spiaggia vicino a Gambell, una comunità isolata di circa 600 persone sull’isola di St. Lawrence. La dichiarazione non specifica quando si è verificato l’evento. Sullivan ha affermato di essere stato avvisato della questione da un “leader della comunità senior della regione dello Stretto di Bering” martedì mattina.

Un portavoce di Sullivan, Ben Dietderich, ha affermato che l’ufficio ha appreso che i due sono arrivati in barca. Gambell si trova a circa 320 chilometri a sud-ovest della comunità centrale dell’Alaska occidentale di Nome e a circa 58 chilometri dalla penisola di Chukotka, in Siberia.