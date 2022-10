La Russia lancia 4 satelliti in orbita, è la 5ª missione nelle ultime 2 settimane

MeteoWeb

La Russia ha lanciato 4 satelliti in orbita sabato 22 ottobre, il 5° liftoff del Paese in un periodo di 2 settimane.

Un razzo Soyuz sormontato da 3 satelliti per la costellazione delle comunicazioni Gonets-M e un veicolo spaziale dimostrativo chiamato Skif-D è decollato sabato alle 21:57 ora italiana (22:57 ora di Mosca) dal cosmodromo di Vostochny, nell’estremo oriente della Russia. Tutti e 4 i satelliti sono stati dispiegati nelle orbite designate come previsto, secondo Roscosmos, l’agenzia spaziale federale russa.

Ciascuno dei tre satelliti Gonets-M (Gonets-M33, Gonets-M34 e Gonets-M35) pesa circa 280 kg, secondo Anatoly Zak di RussianSpaceWeb.com.

Il trio si è appena unito alla costellazione Gonets-M (“Messenger-M”), che orbita a un’altitudine di circa 1.500 km. Questi satelliti “sono progettati per trasmettere dati e fornire servizi di comunicazione satellitare mobile ad abbonati mobili e fissi in qualsiasi parte del mondo“, hanno scritto i funzionari di Roscosmos in un post di Telegram poco dopo il lancio di sabato.

Skif-D è andato più in alto: è progettato per operare in un’orbita quasi polare a circa 8.070 km sopra la Terra, secondo Zak.

Il satellite è un veicolo dimostrativo, come indicato dalla “D” nel suo nome. Skif-D è “un prototipo del primo satellite russo per l’accesso a Internet a banda larga in aree remote, come le regioni artiche della Russia“, ha scritto Zak. Si prevede che il sistema Skif sarà composto alla fine da 12 satelliti, ognuno dei quali sarà in grado di trasmettere sulla Terra 100 gigabit di dati al secondo, ha aggiunto.

I lanci di ottobre

Il lancio di sabato è avvenuto in un mese intenso per la Russia, che ora ha 5 lanci al suo attivo in 2 settimane.

Un vettore Soyuz ha lanciato un satellite di navigazione GLONASS dal Cosmodromo di Plesetsk, nel Nord/Ovest della Russia, il 9 ottobre. Un razzo Proton ha trasportato un satellite per le comunicazioni per il governo angolano dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, gestito dalla Russia, il 12 ottobre. Un Angara ha portato in orbita un misterioso satellite militare EMKA-3 da Plesetsk il 15 ottobre. Un vettore Soyuz ha lanciato venerdì 21 ottobre altri 2 veicoli militari da Plesetsk.

Presto avverrà un altro decollo: un vettore Soyuz dovrebbe essere lanciato da Baikonur alle 02:20 ora italiana del 26 ottobre, inviando un veicolo Progress verso la Stazione Spaziale Internazionale.