La Russia collauda un nuovo sottomarino a propulsione nucleare

MeteoWeb

In Russia si è dato il via alle prove del nuovo sottomarino strategico a propulsione nucleare Generalissimus Suvorov. E’ quanto dichiarato dal comandante della Marina russa Nikolai Yevmenov, come riporta Interfax. “Il sottomarino strategico d’attacco a propulsione nucleare Generalissimus Suvorov, costruito dall’azienda Sevmash di Severodvinsk, è in fase di collaudo“. Lo ha dichiarato Yevmenov in occasione delle congratulazioni per il 326° anniversario della costituzione della Marina Militare russa e della Giornata del Marinaio.

Il Generalissimus Suvorov è il secondo sommergibile portamissili del progetto Borei-A. I sottomarini sono equipaggiati con i missili balistici intercontinentali Bulava. “Attualmente, il sottomarino diesel-elettrico Ufa, destinato a far parte delle forze sottomarine della Flotta del Pacifico, ha completato con successo le prove. Il mese prossimo entrerà a far parte della Marina russa“. Questo secondo quanto dichiarato dal dipartimento di informazione del Ministero della Difesa russo, citando Yevmenov. L’Ufa è il quarto sottomarino della serie Project 636.3 in costruzione per la Flotta del Pacifico.

I sottomarini del Progetto 636.3 sono armati con missili Kalibr progettati dall’Ufficio Novator della società Almaz-Antey. “Oltre 100 navi e imbarcazioni della Marina russa sono in mare ogni giorno. Un distaccamento di navi del Mar Baltico sta attualmente svolgendo gli obiettivi di presenza navale nel Mar Mediterraneo, mentre un distaccamento di navi e navi di supporto della flotta del Pacifico è attivo nell’Oceano Indiano“, ha dichiarato Yevmenov.