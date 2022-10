Russia, sulla TV nazionale le previsioni meteo delle Regioni annesse dall’Ucraina

MeteoWeb

La Russia di Vladimir Putin ha sancito nei giorni scorsi l’annessione delle quattro regioni dell’Ucraina in cui a fine settembre si era tenuto un referendum sotto il controllo dei militari russi: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Duma, la Camera dei Deputati della Russia, ha ratificato i documenti dell’annessione in cui si impone la cittadinanza russa a tutti i residenti, “a meno che non esprimano ufficialmente entro un mese la volontà di mantenere la loro attuale cittadinanza”, le importanti cambiamenti sociali.

Dal 1° gennaio, infatti, nei territori di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia il russo sarà la lingua ufficiale e la moneta sarà il rublo: niente più ucraino e grivna, quindi, come lingua e moneta. Intanto nelle televisioni russe vanno già in onda le previsioni meteo per queste aree che, insieme alla Crimea, adesso per la Russia fanno parte a tutti gli effetti del proprio territorio nazionale.