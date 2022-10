Salsiccia contaminata da salmonella: scatta richiamo Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo da parte del produttore per un lotto di salsiccia stagionata. Si tratta di un prodotto a marchio Bartoloni Salumi, segnalato per la presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni sottovuoto da 2 kg e venduto anche sfuso nei punti vendita. Il lotto richiamato è il n°13/09/2022, confezionamento in data 23/09/2022. Il termine minimo di conservazione è indicato in 23/05/2023.

La salsiccia stagionata richiamata è prodotta dall’azienda Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc, nello stabilimento di frazione Fogliano, a Spoleto, Perugia. Si raccomanda a chi avesse già acquistato il prodotto di non consumare e restituire al punto vendita d’acquisto.

