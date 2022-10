Salvini: “energia nucleare è futuro e progresso”. E lancia un indizio sul nuovo Ministro della Salute

MeteoWeb

“Se sarò nel governo sarò un assoluto sostenitore del ritorno al futuro, al progresso, un sostenitore del nucleare“. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. Parlando dell’ipotesi che diventi ministro delle Infrastrutture, Salvini ha detto che “chiunque andrà a questo dicastero dovrà tagliare la burocrazia e velocizzare le opere, come il ponte sullo Stretto di Messina, che costa più non farlo che farlo; creerebbe 120 mila posti di lavoro, sarebbe orgoglio dell’ingegneria italiana. La vera sfida sarà sconfiggere la cultura dei no a tutto“.

Commentando invece l’ipotesi che il prossimo ministro della Salute sia un tecnico, Salvini ha detto: “Spero arrivi dal mondo della sanità dopo una brutta parentesi proveniente da altre aree (riferito a Speranz,a ndr)“.