Samantha Cristoforetti passeggia come in “2001 Odissea nello spazio”: “si può fare” | VIDEO

Samantha Cristoforetti come l’hostess della PanAm. L’astronauta italiana, ora comandante della Stazione Spaziale Internazionale, non perde occasione per mostrare le sue doti da divulgatrice scientifica, eseguendo molte attività sulla ISS in grado catturare la curiosità dei tanti follower che la seguono sui social. Questa volta AstroSamantha ha omaggiato il capolavoro di Stanley Kubrick “2001: Odissea nello spazio”.

In un video pubblicato sui social (in calce), l’astronauta ha emulato la celebre scena in cui la hostess della PanAm cammina in assenza di gravità grazie a delle scarpe di velcro. “Dovevo saperlo… si può davvero camminare nello spazio con scarpe di velcro?”, si era chiesta in un post Samantha Cristoforetti, vestita di bianco con tanto di copricapo come l’assistente del volo del film.

In un secondo post pubblicato a distanza di poche ore, è arrivata la dimostrazione pratica: nel video, AstroSamantha ripropone la scena del film, utilizzando anche la stessa colonna sonora. “2022 Odissea nello spazio. E’ emerso che sì, si può camminare con scarpe di velcro. Piano, molto molto piano”, ha commentato scherzosamente l’astronauta italiana.