Samantha Cristoforetti saluta il Lago di Como: “forma a Y grazie al movimento glaciale”

“Quel ramo del lago di Como… Appena a nord della mia città natale, Milano, il bellissimo Lago di Como è uno dei tanti laghi di origine glaciale del Nord Italia. Il movimento glaciale gli ha dato la sua famosa forma a Y. CiaoItaly“.

E’ questo il tweet postato dal comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha Cristoforetti, questa mattina, dopo aver immortalato il Lago di Como a bordo della ISS.

Quel ramo del lago di Como… Just North of my birthplace, Milan, beautiful Lake Como is one of the many lakes of glacial origin in Northern Italy. Glacial movement gave it its famous Y-shape. #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/PfDnC5MOch

