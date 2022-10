Spazio, Samantha Cristoforetti seconda astronauta per permanenza in orbita

MeteoWeb

È avvenuto nella notte, nelle acque dell’Atlantico al largo della Florida, il rientro di Samantha Cristoforetti dopo una missione di quasi 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ora AstroSamantha sta tornando in Europa e Giorgio Saccoccia, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si trova oggi a Colonia, in Germania, per salutare l’astronauta italiana.

Saccoccia ha sottolineato che Samantha Cristoforetti è la seconda donna astronauta al mondo ad avere trascorso in orbita il periodo più lungo. Nelle sue due missioni sulla ISS, AstroSamantha ha accumulato 370 giorni complessivi. Cristoforetti ha trascorso 200 giorni sull’avamposto spaziale nel 2014, nella sua prima missione, Futura, dell’ASI, e 170 giorni nella missione Minerva, dell’ESA, appena conclusa.

A detenere il record di permanenza in orbita è l’americana Peggy Whitson, della NASA, che nelle sue quattro missioni ha accumulato 665 giorni nello spazio.

L’arrivo di Cristoforetti all’aeroporto di Colonia è atteso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.00. Dopo i saluti a bordo della pista di atterraggio, Saccoccia vedrà Samantha Cristoforetti nel Centro di addestramento astronauti dell’ESA.

Saccoccia: “la missione Minerva ha un valore simbolico altissimo”

Saccoccia ha detto all’ANSA che la missione Minerva di Samantha Cristoforetti ha avuto “un valore simbolico altissimo“. “Sono tantissimi i messaggi che Samantha ha inviato a Terra dalla Stazione Spaziale in un momento così delicato a livello mondiale“, ha aggiunto, riferendosi al clima di collaborazione e amicizia che sulla stazione orbitale unisce gli astronauti di ogni nazionalità.

È “assolutamente positivo anche il bilancio della missione, che si è conclusa con un favoloso ammaraggio“, ha detto ancora il presidente dell’ASI. “È stata una missione completa, ricca di eventi e di attività per Samantha. A bordo ha condotto esperimenti per l’ASI e per l’ESA e ha ottenuto importantissimi riconoscimenti“, ha aggiunto riferendosi al comando della Stazione Spaziale, anche se per un breve periodo, e alla passeggiata spaziale del luglio scorso.