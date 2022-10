Le sanzioni alla Russia fanno esplodere il prezzo delle petroliere rompighiaccio

MeteoWeb

Il costo delle petroliere in grado di navigare in acque ghiacciate è aumentato in vista delle incombenti sanzioni dell’Unione Europea sull’esportazione di greggio russo. Alcune navi Aframax “ice class” sono state recentemente vendute a un prezzo compreso tra 31 milioni e 34 milioni di dollari, il doppio del prezzo rispetto a un anno prima, hanno affermato intermediari marittimi. Le offerte per le petroliere sono state aggressive e la maggior parte degli acquirenti preferisce mantenere segrete le proprie identità, hanno aggiunto.

L’UE vieterà le importazioni marittime di greggio russo verso i Paesi membri dal 5 dicembre e limiterà le sue compagnie a spedire, assicurare e finanziare le spedizioni, il che potrebbe danneggiare l’accesso di Mosca alle grandi flotte di navi detenute dagli armatori greci. Le sanzioni sono il risultato della guerra russa in Ucraina.

Le petroliere Aframax più piccole sono le più ricercate perché possono fare scalo nel porto russo di Primorsk, da dove viene esportata la maggior parte del suo greggio Urals. Dall’inizio dell’anno sono state vendute circa 15 navi cisterna Aframax e Long Range-2 ice class, con la maggior parte delle navi acquisite da acquirenti sconosciuti, ha scritto la società di brokeraggio navale Braemar in un rapporto il mese scorso.

Quasi 130 Aframax ice class sono disponibili in tutto il mondo, di cui circa il 18% è di proprietà dell’armatore russo Sovcomflot, secondo gli intermediari marittimi. Il resto è detenuto da altri, comprese le società greche, sebbene la loro volontà di gestire il petrolio russo a seguito delle sanzioni dell’UE rimanga incerta.

Le navi ice class sono rinforzate con uno scafo spesso che può sfondare il ghiaccio artico durante l’inverno. La maggior parte delle esportazioni russe dal Mar Baltico richiede tali navi cisterna per almeno tre mesi a partire da dicembre. Saranno utilizzate per trasportare il petrolio dai terminali di esportazione ai porti sicuri in Europa, dove il greggio può essere trasferito ad altre navi che possono trasportare il carico verso destinazioni diverse.

“La mancanza di navi ice class disponibili questo inverno minaccia di bloccare ovunque da 500.000 a 750.000 barili al giorno di spedizioni di greggio russo dal Baltico, supponendo che sia un inverno normale”, ha affermato Anoop Singh, capo della ricerca sulle petroliere di Braemar.